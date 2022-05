Le sous préfet de l’arrondissement Pambal, a présidé la cérémonie de lancement du Projet d’appui à la Résilience des Ménages et des Groupes vulnérables contre la Covid – 19 ( PAREM ). Cette cérémonie cérémonie a eu lieu ce matin à Mont Rolland, en présence du maire de cette dite commune Yves Lamine Ciss, et la coordonnatrice du PAREM au ministère de la Femme, de la Famille du Genre et de la Protection des Enfants. Dans le cadre de l’autonomisation et de la protection du leadership féminin, les femmes de la commune de Mont Rolland ont reçu chacune une somme de 100.000 francs CFA pour développer leurs activités génératrices de revenus.

Pour rappel, l’objectif général du projet est de contribuer à la mise en œuvre et au suivi national de riposte du Sénégal contre la covid – 19 à travers le renforcement de la résilience des familles pauvres bénéficiaires de bourse sociale. Parmi les 17 communes d’intervention, deux communes dans le département de Tivaouane ont bénéficié des financements du PAREM.