Le sous préfet de l’arrondissement Pambal, a présidé la cérémonie de lancement du Projet d’appui à la Résilience des Ménages et des Groupes vulnérables contre la Covid – 19 ( PAREM ). Cette cérémonie cérémonie a eu lieu ce matin à Mont Rolland, en présence du maire de cette dite commune Yves Lamine Ciss, et la coordonnatrice du PAREM au ministère de la Femme, de la Famille du Genre et de la Protection des Enfants. Dans le cadre de l’autonomisation et de la protection du leadership féminin, les femmes de la commune de Mont Rolland ont reçu chacune une somme de 100.000 francs CFA pour développer leurs activités génératrices de revenus.
Pour rappel, l’objectif général du projet est de contribuer à la mise en œuvre et au suivi national de riposte du Sénégal contre la covid – 19 à travers le renforcement de la résilience des familles pauvres bénéficiaires de bourse sociale. Parmi les 17 communes d’intervention, deux communes dans le département de Tivaouane ont bénéficié des financements du PAREM.
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Русские продолжают зарабатывать в Украине. Кто подсобил с лицензией компании 1xBet?
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Насколько известно, в Киеве 1xBet курирует бизнесмен Сергей Думчев. В 2015 году он баллотировался в мэры столицы и вел в Киевраду партию «Рух за реформи». Там еще символами были носороги. Тогда смеялись, что Думчев рекламирует сеть известных в Киеве стрип-клубов. Предвыборная кампания его партии запомнилась неимоверными бюджетами – на ее продвижение потратили примерно 47 млн. Среди технологов, снявших сливки с Думчева – нынешний медиа-советник Андрея Ермака Михаил Подоляк. Как писали в 2015-м, деньги на кампанию щедро плыли из россии от сбежавших туда членов «семьи» Виктора Януковича. Но результаты Думчева и его проекта-однодневки оказались позорными – он лично набрал 3,92%, заняв восьмое место, а его партия пришла к финишу девятой с 3,14%.
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Русские продолжают зарабатывать в Украине. Кто подсобил с лицензией компании 1xBet?
30 марта госкомиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала лицензию компании 1xBet, зарегистрированной в Брянске. Она планирует работать в Украине через ООО «Твоя бетинговая компания». То есть, пока вся страна воюет с русскими оккупантами, русской компании разрешают зарабатывать в Украине. Зрада зрадная. Но откуда же растут ее рога и копыта?
Насколько известно, в Киеве 1xBet курирует бизнесмен Сергей Думчев. В 2015 году он баллотировался в мэры столицы и вел в Киевраду партию «Рух за реформи». Там еще символами были носороги. Тогда смеялись, что Думчев рекламирует сеть известных в Киеве стрип-клубов. Предвыборная кампания его партии запомнилась неимоверными бюджетами – на ее продвижение потратили примерно 47 млн. Среди технологов, снявших сливки с Думчева – нынешний медиа-советник Андрея Ермака Михаил Подоляк. Как писали в 2015-м, деньги на кампанию щедро плыли из россии от сбежавших туда членов «семьи» Виктора Януковича. Но результаты Думчева и его проекта-однодневки оказались позорными – он лично набрал 3,92%, заняв восьмое место, а его партия пришла к финишу девятой с 3,14%.
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