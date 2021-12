Projet de gestion de l’hygiène menstruelle en milieu scolaire: Réception des blocs sanitaires par L’IA de Thiès, Child Fund et Kajoor Janxeen à Darou Khoudoss et Ndiassane

Les délégations de l’ IA de Thiès , du Projet Child Fund et de Kajoor Janxeen se sont rendues respectivement aux Lycées et collège de Ndiassane et Darou Khoudoss, pour la réception de blocs sanitaires, dans le cadre du projet de gestion de l’hygiène menstruelle en milieu scolaire. Les cérémonies de réception des blocs sanitaires, se sont déroulées dans un climat convivial et d’échanges fructueux. De l’avis des délégations et des GHM, ce projet vient à son heure, car pour les jeunes filles, cela leur permettra de prendre leurs dispositions d’hygiènes au niveau du club, afin « d’apprendre convenablement et de rester à l’école. »

La représentante de l’IA de Thiès Pape Baba DIASSE a remercié ses hôtes de qui a été réservé à childfund qui a accepté de financer ce projet, au projet Kadior Diankhene, partenaire technique qui a permis, la mise en place et l’acceptation du projet. Les écoles bénéficiaires veulent pérenniser le projet, en recherchant des ressources additionnelles.

A Darou Khoudoss aussi, ce sont également des motifs de satisfaction « de voir des résultats palpables, en termes de résultats, surtout avec la formation des Ghm et des principaux acteurs impliqués.