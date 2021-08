Projet Adept: Formation des acteurs en rédaction et gestion de projets

Résoudre les problèmes de financements et la lancinante question de l’accompagnement technique, telle est la principale préoccupation du groupe Diadem en partenariat avec Adept ( association regroupant des Africains basés en Europe).

À en croire Badara NDIAYE, président du groupe Diadem, ce partenariat avec Adept rentre dans le cadre d’une remise à niveau des porteurs de projets au Sénégal mais aussi dans la sous région.

Ainsi aprés une sélection sur base de projets, dont les initiateurs se trouvent entre Goudiry, saint-Louis et vélingara, ils vont bénéficier d’une formation de 6 mois en rédaction et gestion de projets et aussi en accompagnement technique.

Le partenaire financier de cette formation, la GIZ a entièrement offert cette formation aux futurs récipiendaires.

Les projets portent entre autres sur, l’agriculture, l’éducation, la santé, l’école…

La prochaine session est prévue au Maroc.