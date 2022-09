La nouvelle patronne de l’économie sénégalaise est Issue du monde de la finance, ayant fait son roule secteur privé international, Mme Oulimata Sarr n’est pas en terrain inconnu au ministère de l’Économie du plan et de la coopération. Connue pour son engagement pour l’autonomisation des femmes et l’égalité salariale hommes/femmes.

Mme oulimata Sarr était jusque là la directrice régionale d’ONU FEMMES pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, avec 24 pays sous sa responsabilité. Une entité des Nations Unies chargée de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes. Nommée ce samedi 17 septembre 2022 par le président de la République, Macky Sall, la toute nouvelle ministre fait ainsi son entrée, pour la première fois, dans un gouvernement de son pays, en l’occurrence celui du Premier ministre Amadou Ba. Une nomination qui, d’après sondages a été accueillie avec joie et fierté au Sénégal, notamment par la gent féminine fort de Plusieurs casquettes portées par cette dame dont le parcours est riche en expériences professionnelles. Oulimata Sarr a su se servir de son domaine de prédilection qui est la finance pour vivre sa passion et remplir sa mission sociale, celle d’aider la femme à se « relever et se révéler » dans sa communauté. En effet, avec une expérience de plus de 24 ans dans le domaine de la finance, Oulimata Sarr, comme son prédécesseur Amadou Hott, n’est pas en terrain inconnu. Elle n’est pas cependant une « politique », mais une financière engagée et passionnée pour son pays. Depuis 2019, elle chapeaute les activités de cette organisation onusienne, après une riche et brillante carrière dans le monde de la finance un peu partout dans les quatres coins du monde.

Parcours de Oulimata Sarr, Titulaire d’un Bachelor et d’un MBA en finance

Née le 21 mai 1971, à Dakar, où elle a fait ses études primaires et secondaires, après lesquelles à la demande de ses parents, elle s’envole à Montréal (Canada) pour poursuivre ses études, précisément à la prestigieuse École des Hautes études Commerciales (HEC) de Montréal. Titulaire d’un Bachelor en finance de cette prestigieuse école en 1992 et d’un MBA en finance de l’Université anglaise Bedforshire en 2002, elle entame alors sa carrière en 1993 en tant que Senior Auditor au sein du Cabinet Ernst & Young au Sénégal. Par la suite, elle rejoint en 1996 la compagnie aérienne Interair South Africa basée à Johannesburg en Afrique du Sud où elle passe 8 ans en tant que directrice administrative et financière. Elle intègre ensuite en 2005 la Société Financière Internationale (SFI) qui fait partie du groupe de la Banque mondiale. Elle a travaillé dans la finance tour à tour en Afrique du Sud, au Burundi, au Kenya.

Après ces différents postes, elle rejoint les Nations-Unies où elle devient notamment conseillère régionale sur l’autonomisation économique des femmes pour ONU Femmes, couvrant l’Afrique de l’Ouest et du Centre, puis directrice régionale adjointe ONU Femmes, toujours en Afrique de l’Ouest et du Centre.

Elle a, également, été présidente du Jury Cartier women’s Initiative Awards pour l’Afrique Sub-Saharienne et siégé au Advisory Board de UnitLife. Elle fut, aussi, membre du Women’s Investment Club Sénégal (WIC), une organisation d’investissement créée par et pour les femmes dont le but est de financer des PME dirigées par des femmes entrepreneures.

En tant que directrice régionale d’ONU Femmes, Oulimata Sarr, dans le cadre de la promotion du programme « HeForShe », signe le 8 mars 2019, avec Antoine Sire, directeur de l’engagement d’entreprise de BNP Paribas, un partenariat pour l’autonomisation économique des femmes agricultrices au Sénégal. Un partenariat, à travers lequel le groupe bancaire a subventionné à hauteur de 1 milliard de francs Cfa des projets PAF et AgriFed, sur une durée de 3 ans.

Mariée et mère de deux enfants

Du fait de son expérience dans la finance, elle œuvre notamment en vue du leadership et de l’entrepreneuriat féminin sur le continent, la prise en compte du genre dans la budgétisation des gouvernements africains, entre autres. Avec son équipe, elle aide les gouvernements à adopter « les normes internationales » pour l’atteinte de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, en collaboration avec les ONG et les bailleurs de fonds.

Mariée et mère de deux (02) enfants, cette quadragénaire de taille moyenne, à l’allure élégante et soignée, aime arborer les créations originales des jeunes femmes stylistes de son pays qu’elle défend et accompagne. Issue d’une fratrie de trois enfants, du côté de sa mère, Oulimata Sarr, est peinte comme une femme sans répit pour son engagement et le travail acharné et toujours avec le sourire, une fervente défenseur du genre. Un travail qu’elle mène avec passion.

Désormais à la tête du ministère de l’économie, la première femme à occuper cette entité d’ailleurs nombreux sont les challenges qui l’attendent, mais Mme Sarr a tous les atouts pour réussir sa mission.