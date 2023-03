Procès pour diffamation contre Mame Mbaye Niang: Ousmane Sonko condamné à 2 mois avec sursis et une amende de 200 millions

Ousmane Sonko a été condamné ce 30 Mars à une peine de deux mois avec sursis pour diffamation sur le procès l’opposant à Mame Mbaye Niang dans l’affaire dite des 29 milliards du PRODAC.

Le juge l’a relaxé pour les délits de faux et usage de faux, ainsi que d’injures publics, mais le maire de Ziguinchor est condamné à payer 200 millions à Mame Mbaye Niang en guise de dommages et intérêts.

Pour rappel, le ministère public avait requis, ce jeudi,au tribunal correctionnel une peine de prison de deux ans dont un ferme contre Ousmane Sonko.

Ce dernier ne s’était pas rendu aux tribunal ce matin et ses avocats avaient fini par « bouder » et sortir de la salle d’audience après plusieurs refus du juge concernant leurs requêtes.

La question que tout le monde se pose c’est est-ce que avec cette condamnation l’opposant Ousmane Sonko perd ses droits civiques ?

Si l’on se réfère au code électoral Non. S’il avait été condamné à « plus de trois mois d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six mois avec sursis », Ousmane Sonko aurait pu voir son nom retiré des listes électorales pour une durée de cinq ans ce qui n’est pas le cas.

