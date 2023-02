Procés pour diffamation affaire prodac: Jour de vérité pour Ousmane Sonko

Aprés un 1er renvoi où le leader de pastef était absent, ce jeudi 16 Février Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang s’affrontent au tribunal dans l’affaire dite « Prodac ».

Le leader de Pastef a fait savoir hier, dans un live qu’il répondra présent cette fois ci. «J’informe les Sénégalais que j’irai répondre demain (NDLR: Aujourd’hui) et que cette mascarade se terminera. Nous disposons de tous les éléments dans ce dossier. Que ces magistrats à la solde se le tiennent pour dit, nous ne nous laisserons pas faire et ils rendront tous compte », a-t-il d’emblée fait savoir. Avant de poursuivre: «J’appelle tous les Sénégalais demain à se joindre à moi au tribunal de Dakar pour mettre fin à cette mascarade qu’on ne saurait laisser perdurer. Ce sera une audience publique et le procès ne sera pas un procès de diffamation mais celui de la reddition de comptes sur la gestion du PRODAC. Ce sont nos ressources à tous et nous avons le droit de réclamer des comptes ».

Ousmane Sonko est d’ailleurs arrivé au tribunal de Dakar accompagné de son chef du protocole, et du Député, Abass Fall, il a fait son entrée dans la salle 3 du Tribunal correctionnel.

Le procés suit son cours.

Pour rappel, M. Sonko est poursuivi par le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang, pour « diffamation, injures et faux ».

Le ministre, lui reproche d’avoir déclaré en décembre que sa gestion avait été « épinglée » dans un rapport d’une institution de contrôle sur le Programme de développement des domaines agricoles communautaires (Prodac), ce qu’il nie.

Mame Mbaye Niang était de 2014 à 2019 à la tête du ministère de la Jeunesse et de l’Emploi et avait sous sa tutelle le Prodac mis en place par le président Macky Sall pour favoriser l’emploi des jeunes en milieu rural.

