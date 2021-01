Procès des six jeunes arrêtés à Mbour 4 extension: Le tribunal des flagrants délits leur inflige une peine d’avertissement

Le tribunal des flagrants délits de Thiès a été clément par rapport à l’affaire des six jeunes arrêtés par la police lors des manifestations qui ont eu à Mbour 4 la semaine dernière.

Le tribunal a reconnu coupable les sieurs M.L.Bodian, I.Diouf, P.M Badji et M Diop et les condamne à une peine d’avertissement de trois mois avec sursis et relaxe au bénéfice du doute D.BA et A . SOW

Tous les six étaient devant la barre du tribunal des flagrants délits de Thiès pour répondre des chefs d’accusation d’association de malfaiteurs, trouble à l’ordre public, outrage à un agent en fonction.

Devant la barre M.L.Bodian , I.Diouf, P.M.Badji et M Diop ont rejeté ces allégations et déclarent tous avoir manifesté dans la non violence.

Quant à D.BA et A. SOW, ils ont déclaré n’avoir jamais participé à ces manifestations

Le procureur dans son réquisitoire a balayé d’un revers de la main toutes ces allégations données par les prévenus et résume la situation à une « victimisation ».

Selon lui, ces jeunes se comportent comme des victimes alors qu’ils en sont les auteurs. « Ces habitants de Mbour4 ont occupé les terres alors qu’ils n’ont aucun titre justificatif » mentionne-t-il

Toutefois, il a demandé au président de relaxer au bénéfice du doute les prévenus M Diop et I. Dia et déclare coupable les quatre autres et les condamne à 6 mois avec sursis.

La défense assurée par Me Faty a demandé le renvoie des faits de poursuites et à titre subsidiaire la relaxe au bénéfice du doute.