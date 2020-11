Problème d’eau à Mont Rolland

Découragées et même désemparées, les populations de Mont Rolland sont sorties pour alerter l’opinion publique nationale sur leur situation intenable de manque d’eau.

Ce qu’elles reprochent à AQUATEC, « c’est une gestion nébuleuse qui a conduit à la coupure du courant au niveau du forage, avec pour conséquence la non fourniture de l’eau, l’irrégularité dans la distribution des factures et de l’approvisionnement. »

Selon leur porte-parole, Jean Philippe Déthié Gaye, « ce sont les populations de Twin Ndiassane, Twin Tangor et Loukhoss qui paient le plus lourd tribut. »

Pas d’eau pour faire la cuisine, se laver, préparer les enfants pour l’école, et il n’est pas possible d’acheter 20 bidons par jour à 25 frs l’unité

Et pourtant, ajoutera-t-il « nous avions accepté de payer des factures de 200 à 300 000 frs, pour être restés un an sans facture. Certains ont payé intégralement, d’autres par moratoire, pourquoi donc AQUATEC n’a pas utilisé cet argent pour payer la SENELEC ? »

Elhadji Faye, qui risque de perdre toute sa production agricole et sans moyens pour nourrir sa famille, est si découragé qu’il se dit même « prêt à prendre la mer malgré les risques. »

Les aspects sociaux abordés par Mariane Sarr ne semblent pas non plus moins importants : « pas d’eau pour faire la cuisine, pour se laver, préparer les enfants pour l’école, et il n’est pas possible d’acheter 20 bidons par jour à raison de 25 frs l’unité, sans compter les denrées alimentaires.»

Pour eux, la situation était meilleure avec AGIFOR et du temps même du Président Abdou Diouf. Leur dernier mot ? « Quel que soit l’opérateur, il nous faut de l’eau et à suffisance. »