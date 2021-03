Prison du Cap Manuel :Un pasteur placé sous mandat de dépôt pour viol et charlatanisme

Le pasteur qui officie dans une église sise aux Parcelles Assainies (quartier dakarois) est dans de sales draps. Jean E. Dacosta puisque c’est de lui qu’il s’agit, s’est fait parler de lui. D’après le journal Libération a violé sa fidèle, lors d’une séance de d’exorcisme à Sacré-Cœur où il recevait ses fidèles majoritairement composés de femmes.

A l’audition, le pasteur est revenu sur les faits. «Au moment de la cérémonie de prières, la fidèle est tombée en transe.»

Il dit indiquer à l’assistance que la situation de la femme est très grave et qu’il fallait impérativement chasser l’esprit, “venu de l’enfer”, qui était en passe d’anéantir sa patiente K. E. Sarr.

«C’est un incube, son mari de nuit», dit le Pasteur au gendarme.

Toujours dans sa déclaration, le pasteur annonce qu’il a demandé à la dame d’enlever son pantalon. Cette dernière hésite avant de s’exécuter, mal à l’aise.

Il lui donne un liquide et du sel avant de marmonner des incantations.

«Que vois-tu ?», demande-t-il à la femme. «Des serpents», répond la possédée.

C’est en ce moment que Jean Dacosta lui a versé de l’huile, sur le ventre puis sur ses parties intimes, et lui demande de pousser comme si elle accouchait.

La dame raconte qu’elle ne pouvait plus bouger. Elle était hypnotisée mais consciente. C’est là, confie-t-elle, que le pasteur l’a pénétrée.

Après avoir assouvi sa libido, le pasteur nettoie les lieux et lui demande de débarrasser le plancher.

Le pasteur a été placé, hier, sous mandat de dépôt à la prison du Cap Manuel pour viol et charlatanisme rapporte le journal .