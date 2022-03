Aissatou Seydi a été placée en garde à vue ce mardi 22 mars, au Camp pénal de Liberté 6. En effet, elle a été envoyée en prison par le juge du 8 e cabinet .

Selon Libération qui nous livre l’information dans sa parution de ce mercredi, l’ex – épouse de Mamadou Diop plus connu sous le nom de « Diop Iseg » a violé les conditions de son contrôle judiciaire.

Plus loin, elle a été inculpée pour faux et usage de faux dans le cadre de l’affaire de la maison qui l’opposait avec son ex – mari .

Ainsi, son arrestation a fait réagir son avocat qui déclare : « Je vais tenir un point de presse pour revenir amplement sur le fonctionnement de la justice dans cette affaire », a – t – il laissé entendre .