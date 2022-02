La Fondation Sonatel vient d’offrir un centre de gériatrie flambant neuf à la région de Thiès .

Cette infrastructure sanitaire a été inaugurée , hier , en présence du représentant du ministre de la Santé et de l’ Action Sociale, Abdoulaye Diouf Sarr , de M. Sékou Dramé , Directeur Général de la Sonatel , par ailleurs , président du Conseil de la Fondation . Ce centre qui a une vocation d’inclusion sociale d’un coût de cinq cents millions ( 500. 000.000 ) F cfa a pour mission principale d’assurer la prise en charge spécifique des personnes âgées.

Selon le directeur de la Sonatel, Sékou Dramé , » La Sonatel contribue à faire de la vieillesse une dignité et non une charge » , a- t- il dit au cours de la cérémonie .

Cette initiative de la Fondation Sonatel entre en droite ligne avec les politiques de santé du gouvernement du Sénégal . Et pour la directrice de la santé , Marie Khémesse Ngom , » L’ amélioration de la santé de la personne âgée occupe une place importante dans le PSE du Président Macky Sall » .

« A travers cette vision , le Sénégal développe un partenariat public – privé « , a – t- elle laissé entendre . En plus , le ministre de l’ Economie Numérique et des Télécommunications , Yankhoba Diattara a salué cette initiative citoyenne prise par la Fondation sur les personnes du troisième âge , avant de poursuivre: « cet engagement citoyen est inscrit dans la constitution du pays « . » La protection sociale et la mise en œuvre des préoccupations des personnes âgées occupent une place centrale dans la vision de son Excellence , le Président Macky. La prise en charge des personnes âgées perpétue une tradition de chez nous à veiller sur nos anciens » , a expliqué l’ancien maire de Thiès . Pour lui , » Cet engagement traduit la volonté du chef de l’ Etat en vue d’une meilleure inclusion sociale et un meilleur accès à des soins des personnes vulnérables « .

Pour rappel , les autorités coutumières , religieuses , l’ancien maire de Thiès Talla Sylla , le nouveau maire Docteur Babacar Diop entre autres personnalités ont pris part à cette cérémonie d’inauguration . Le centre est bâti sur une superficie de 2000 mètres carrés , il est composé d’un pôle administratif, d’un pôle d’unité d’aide au diagnostic et d’annexes .