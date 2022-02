Le Chef de l’Etat Macky SALL a reçu les lions de la teranga ce Mardi 08 février au palais, Macky Sall a ainsi exprimé toute sa satisfaction aux lions; il n’a pas manqué de décorer à juste titre ces derniers pour leur brillante prestation qui s’est soldée par la coupe.

« A tout seigneur, tout honneur dit-on. Ainsi, en reconnaissance des éminents services que vous avez rendus à la Nation, j’ai décidé de décorer à titre exceptionnel l’ensemble des membres de la délégation dans l’Ordre National du Lion, soit :

*52 qui passent directement au grande d’Officier ;

*10 Officiers promus Commandeurs ;

*Et un Commandeur élevé à la dignité de Grand Officier.

De plus, en témoignage de gratitude, et au nom de la Nation, les joueurs et autres membres de la délégation officielle recevront chacun une prime spéciale de 50 millions de FCFA et un terrain de 200 m2 à Dakar.

En outre, ces mêmes attributaires recevront également chacun un terrain de 500 m2 dans le premier arrondissement de la nouvelle ville de Diamniadio pour former la Cité de la Tanière, en souvenir de ce premier sacre à la CAN.

Je suis également heureux d’annoncer que ce 22 février, je procèderai à la cérémonie d’ouverture du Stade du Sénégal à Diamaniadio, offert en cadeau à la jeunesse sénégalaise. Ceux parmi vous qui pourront se libérer à cette occasion, seront nos invités d’honneur.

Ce stade ultra moderne de 50 000 places, est doté des équipements de dernière génération et de toutes les commodités nécessaires à la compétition, dont deux terrains d’entrainement ; en plus du Musée de football Pape Bouba Diop.

Avec ce joyau du football, parmi les plus beaux du continent, et construit en 17 mois, notre pays dispose ainsi d’une infrastructure sportive digne de son rang, après le Dakar Aréna.

Ce stade, ce sera l’Antre des Lions. Ainsi, tous vos visiteurs sauront qu’ils auront à faire avec des fauves, prêts au combat, pour la gagne. » s’est notamment exprimé le président.