Une nouvelle voie en perspective des élections législatives se dégage. Il s’agit d’une coalition mise en place par des organisations de la société civile et des partis politiques. Mais, il faut dire les principaux responsables ne sont pas inconnus de la scène politique. Certains ont joué de grands rôles dans des formations politiques bien ancrées sur l’échiquier politique sénégalais. Il s’agit de l’ancien député du parti Rewmi, par ailleurs président d’AGIR, Thierno Bocoum, l’ancien porte-parole du parti d’Idrissa Seck, El Hadji Abdourahmane Diouf qui a créé son parti politique, AWALÉ. L’ancien ministre de l’Energie et président du parti, République des Valeurs, Thierno Alassane Sall, l’ancien magistrat, Ibrahima Hamidou Dème et l’ancien député de Bes Du Niak, Cheikhou Omar Sy sont de cette nouvelle mouvance.



« Cette coalition s’ouvre à toutes les forces vives de la nation. Les partis politiques, mouvements et candidats indépendants intéressés peuvent contacter les signataires en vue de la mise en place effective de la coalition. Nous donnons rendez-vous aux Sénégalais d’ici et d’ailleurs, à la presse nationale et internationale, dans les prochains jours », ont-ils signé dans un communiqué.