Présidentielles 2024: Khalifa Sall compte bien présenter sa candidature et lance a Macky SALL: ”je ne suis pas demandeur d’une amnistie, je suis bien éligible”

Khalifa Sall, le leader de Taxawu Sénégal, est revenu ce jeudi sur ses relations avec le président Macky Sall. “J’ai toujours dit que la rancœur et la rancune sont des faiblesses. Macky Sall et moi entretenons des relations personnelles. J’ai un vécu avec le président Sall. Il est venu me présenter ses condoléances, chose qu’il n’était pas obligé de faire… Chacun a ses perceptions des choses. Il y en a certains qui ne savent pas pardonner ; ce n’est pas mon cas», a déclaré l’ex-maire de Dakar lors d’une émission sur la Rfm dans l’émission ”yoon wi”.

Interrogé sur le troisième mandat, Khalifa Sall a invité Macky SALL à respecter sa promesse. « Certains disent que Macky SALL veut briguer un troisième mandat. J’ai lu son entretien avec Rfi et il a dit que ce n’était pas le moment de commenter. C’est son droit. Mais il doit rassurer les Sénégalais sur cette question. Lorsqu’il battait campagne en 2016, il avait pris des engagements; la Var et les enregistrements sont là, Je pense que ce qu’il avait dit ne changera pas. La Constitution est claire : nul ne peut briguer plus de deux mandats», a-t-il prévenu.

Poussant le bouchon plus loin, le maire révoqué de Dakar répond au président Sall qui toujours dans cet entretien sur RFI parlait d’une possible Amnistie pour Khalifa SALL et Karim WADE ” je ne suis pas demandeur d’une amnistie, je suis bien éligible (…) par une instrumentalisation de la justice on m’a écarté de la présidentielle de 2019” a martelé un Khalifa SALL qui compte bien être candidat aux présidentielles de 2024.