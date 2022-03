Christiane Taubira a annoncé mettre fin à sa campagne lors d’une conférence de presse, ce mercredi 2 mars à la mi-journée. L’ancienne ministre de la Justice a acté le fait qu’elle n’aurait pas le temps de réunir les parrainages nécessaires à sa candidature d’ici à la date butoir du 4 mars.

Dans une lettre ouverte adressée à ses militants, Christian Taubira a annoncé qu’elle renonce à sa candidature en vue élections présidentielles de 2022 en France pour plusieurs raisons.

Considérée comme la candidate de l’Afrique et de la France d’outre-mer, l’ancienne garde des Sceaux a annoncé officiellement ce vendredi qu’elle se retirait de la campagne pour l’élection présidentielle, faute de parrainages suffisants.

Mme Christiane Taubira a déclaré à travers cette lettre, qu’elle se retirait de la course à l’Elysée, deux jours avant la date butoir d’envoi des 500 signatures d’élus au Conseil constitutionnel. Depuis son QG de campagne, en milieu de journée, la candidate de gauche a pris acte de son incapacité à valider son ticket pour le premier tour de l’élection présidentielle, en totalisant à ce stade seulement 181 parrainages, rapporte France tv info. Taubira est d’avis que sa candidature a été empêchée par un dispositif administratif accompagné d’un discours de haine. » Ma candidature se trouve donc empêchée aujourd’hui par un dispositif administratif qui vit, du moins je l’espère, ses dernières heures. La réalité aujourd’hui c’est d’un côté, des discours de haine et de fragmentation et de l’autre, une gauche qui n’est pas audible et qui risque d’être en incapacité d’agir pour les citoyennes et les citoyens dans le besoin. Ce n’est pas pensable, ce n’est pas envisageable », déplore-t-elle.

La Guyanaise de 70 ans a également fustigé, dans son discours, le « délitement de notre démocratie » et la « fracture » entre les institutions et les citoyens, critiquant les partis « qui n’en finissent pas d’agoniser », « boudés par leurs militants », « délaissés par leur électorat » et qui « n’ont plus que leur capacité de nuisance ».

L’ex-ministre de la Justice, qui avait annoncé tardivement sa candidature le 15 janvier et était arrivée en tête de l’initiative citoyenne de la primaire populaire quinze jours plus tard, était créditée de 2% d’intentions de vote dans ls sondages.

« Pour ma part, dans les prochaines semaines, j’exprimerai publiquement mon vote du premier tour. Et nous espérons que les quelques jours qui viennent serviront à la gauche pour se ressaisir, ou alors, de prendre la responsabilité devant l’histoire, d’avoir à s’expliquer, d’avoir abandonné les personnes qui ont besoin de ces forces, de ces politiques publiques, de ces politiques de justice sociale et de solidarité. » a t-elle déclarée.