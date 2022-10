Le Dr Abdourahmane Diouf quitte la coalition Aar Sénégal. Le leader du parti Awalé compte d’ailleurs annoncé sa candidature pour la prochaine élection présidentielle de 2024. Il le fera dimanche prochain, une date qui coïncide avec le premier anniversaire de son parti.

Pour Abdourahmane Diouf, la coalition Aar Sénégal appartient désormais au passé. « On est plus dans Aar, les députés ont été élus, ils ont pris fonction à l’Assemblée nationale. Nous reprenons le flambeau de Awalé, nous regardons et travaillons vers l’avenir. » Le parti Awalé va souffler sa première bougie la semaine prochaine et une importante nouvelle est prévue à cette occasion. « Awalé devrait pouvoir présenter un candidat à l’élection présidentielle et le dimanche nous allons faire une déclaration à la presse« , a-t-il déclaré dans l’émission Grand Jury Rfm. Abdourahmane Diouf a également rappelé que « le président Macky Sall n’a pas droit à un troisième mandat ».

Senego