Présidence de l’Union Africaine (Ua): Fin de mission pour Macky Sall

Le chef de l’État sénégalais avait pris fonction le 5 février 2022, à Addis-Abeba, en Éthiopie, lors du 35e Sommet de l’Organisation, succédant au Congolais Félix Tchisekedi, pour assumer la charge de président en exercice de l’Union africaine (Ua).

Du fait de la présidence tournante, le Président Macky Sall va passer le relais à un des ses homologues.

Cette passation se fera pendant le Sommet des Chefs d’État prévu les 16 et 17 février 2023.

C’est dans cette perspective que le président Macky Sall a quitté Dakar, vendredi, tôt le matin, à destination d’Addis Abeba (Ethiopie), où il doit prendre part à la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine oú aprés son allocution, il devrait passer le témoin.

La Conférence des chefs d’État et de gouvernement est l’organe suprême de prise de décision et de définition des politiques de l’Union africaine (UA). Elle est composée des chefs d’État et de gouvernement de tous les États membres.

Elle définit les politiques de l’UA, fixe ses priorités, adopte son programme annuel et assure le contrôle de la mise en œuvre de ses politiques et décisions.

