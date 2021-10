Présidence de la coordination départementale : La Fédération de Rewmi Thies plébiscite Yankhoba Diatara

C’est à l’unanimité que les coordination du Parti Rewmi des 15 communes qui composent le département ont approuvé la candidature consensuelle de Yankhoba Diatara à l’occasion de leur assemblée générale qui s’est tenue ce samedi 02 0ctobre 2021 dans les locaux du Cybercampus plein comme un oeuf.

Avec ce plebiscite, le 2e vice président du Parti Rewmi devient le successeur du défunt Mamadou Dialane Faye dont le travail d’animation du parti à été salué.

Il revient désormais à Yankhoba Diatara de maintenir ce flambeau dans un contexte pré électoral très secoué à Thiès.

Mais, en véritable poulain de Idrissa Seck, Diatara n’aura pas de problème dans le déploiement de son leadership incarné et le management politique.

Après son test grandeur nature réussi lors de l’inauguration de l’ISEP de Thies, Yankhoba Diatara devra relever un nouveau défi, celui de la conservation du leadership de Rewmi dans la région à l’issue des locales de 2022.

Ce choix porté sur le ministre Yankhoba Diatara pose d’emblée les germes d’une pacification des investitures qui s’annonçaient houleuses. C’est un homme de consensus et d’inclusion dans les choix des profils devant porter les candidatures au niveau local.

Prenant la parole à la suite de l’annonce de son investiture par le maire de Thies nord, Lamine Diallo avec une acclamation à couper le souffle dans la salle du Cybercampus, le ministre Yankhoba Diatara a commencé par réexprimer sa gratitude, sa loyauté, sa fidélité et son engagement sans fioritures au Président Idrissa Seck.

Il a ensuite remercié les militants pour cette forte mobilisation et l’unité renouvelée autour du président Idrissa Seck. Non sans leur demander ardemment de rester soudés pour poursuivre la dynamique de victoire du parti à Thiès.