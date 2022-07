Comme à l’accoutumée, le leader du Réseau d’appui et d’assistance de la région de Thiès ( Radart), Habib Kane, a procédé hier à la distribution des centaines de sacs d’oignons, de pommes de terre et qui servaient d’ approvisionnement aux groupements féminins et les populations de son fief.

Cette action hautement symbolique entre dans le cadre de sa politique sociale qu’il déroule chaque année dans la capitale du rail pour venir en aide de nombreuses familles afin de leur permettre de passer une belle fête. En outre, l’enfant de Randoulene et proche collaborateur du leader de Rewmi a également distribué des habits de fête aux talibés qui venaient des différentes écoles coraniques de la ville.

Il a, par ailleurs, réaffirmé son engagement à soutenir le Benno Bokk Yakaar et le président Idrissa Seck pour une majorité absolue à l’ Assemblée nationale au soir du 31 juillet prochain. Il a promis au patron de Rewmi une campagne électorale qui sera bien planifiée pour gagner la confiance des populations de Thiès.