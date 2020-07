Préparatif de la Tabaski, pas le grand rush au marché central de Thiès

Ce n’est plus le grand rush au marché central de Thiès en ces veilles de Tabaski. Les commerçants et les tailleurs ne se frottent pas encore les mains. Seuls quelques clients s’y rendent pour le moment. Les prix des marchandises sont pratiquement élevés et les clients se font de plus en plus rares. Une rareté qui peut s’expliquer par la crise économique du pays.

« Cette année, on ne dirait pas que c’est déjà la fête de la tabaski qu’on prépare. Les années

antérieures, je vends plus que le triple de ce que je vends ces jours-ci. Certaines personnes viennent mais débattent en dessous des prix normaux et ils repartent sans rien acheter » souligne Ndeye Wade une commerçante. Tout comme les commerçants, les tailleurs et coutrières croulent sous les commandes. Ils leur arrivaient de recruter de la main d’œuvre occasionnelle. Mais cette année avec la covid-19, ils n’arrivent pas à avoir beaucoup de commande. Ce qui baisse leur chiffre d’affaire. « Il y a trois années, j’ai eu beaucoup de commandes. J’étais obligée de recruter pour la circonstance deux personnes pour me donner un coup de main. Je n’arrivais même pas à livrer toutes les commandes à temps. Mais cette année c’est la galère », a laissé

entendre Modou Gueye