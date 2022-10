L’association sénégalaise de soutien aux patients et des familles victimes d’AVC milite pour la mise en place d’un programme de lutte contre les Accidents Vasculaires Cérébraux car la situation de la maladie est alarmante. Selon Mbagnick Bakhoum, président de l’association sur RFM Matin, c’est une maladie qui gagne de plus en plus du terrain .

« En neurologie, c’est la première cause d’hospitalisation et la deuxième cause de décès après l’infarctus du myocarde. C’est la deuxième cause de démence après Alzheimer apparenté et la première cause de handicap chez l’adulte », a fait savoir ce dernier . C’est une maladie très « préoccupante » et qui gagne du terrain . »Ce serait une bonne chose de mettre sur pied un programme national de lutte contre les AVC », estime-t-il.Une façon d’attirer l’attention des autorités sur cette maladie aux effets désastreux.

Seneweb