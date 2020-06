PREMIER LEAGUE Liverpool de Sadio Mané champion d’Angleterre !

C’est la fin d’une très longue et pénible attente de 30 années ! annonce vox populi, Trois décennies après son 18e et dernier titre de champion d’Angleterre, Liverpool du Sénégalais Sadio Mané récupère enfin le trône. Larges vainqueurs de Crystal Palace (4-0), mercredi, les Reds ont profité de la défaite de Manchester City sur la pelouse de Chelsea (2-1), ce jeudi, lors de la 31e journée de Premier League, pour reconquérir le Royaume.

86 points sur 93 possibles !

S’ils ont bénéficié des maladresses de leurs adversaires tout au long de la saison, et encore ce soir, avec une nouvelle bévue de Benjamin Mendy et une autre de Fernandinho, les hommes de Jürgen Klopp ne leur ont laissé aucune chance. Il faut dire qu’avec 28 succès, 2 nuls et seulement une petite défaite, ce titre leur tendait les bras. Un temps remis en cause avec la coupure liée au coronavirus, celui-ci revient bien aux Scousers, qui comme Leicester, il y a quatre années, ont profité du bon travail des Blues pour être sacrés de chez eux.

Une attente interminable…

Pour se rendre compte du chemin de croix traversé par Liverpool au cours des 30 dernières années, quelques chiffres s’imposent. Depuis le dernier titré glané par la bande à Kenny Dalglish lors de la saison 1989-1990, 7 clubs sont parvenus à remporter le championnat : Manchester United (13), Chelsea (5), Manchester City (4), Arsenal (4), Leeds (1), Blackburn (1) ou encore Leicester (1). Durant cette période, Liverpool a terminé vice-champion à 5 reprises et 5 fois à la troisième place du podium