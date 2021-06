PouT: Le réseau des femmes micro entrepreneurs réussissent à épargner 35 millions de francs

Le réseau des femmes micro entrepreneurs de Pout avec à sa tête Mme Diop née Awa Diouf a réussi grâce aux « Avec » à épargner la rondelette somme de 35 millions de Francs .

Cet argent provient des activités que les groupements de femmes ménent réparties dans les différents quartiers de Pout.

Entre autres , elles s’activent dans la transformation et la commercialisation des fruits locaux pout étant une zone fruitière, mais aussi dans le commerce général.

Le procédé consiste donc à se réunir chaque dimanche pour épargner une partie des revenus dans un compte prévu à cet effet et ce pour mieux préparer la fête de tabaski avec les nombreuses responsabilités et attentes qui incombent aux pères et méres de familles.

Mme Awa Diop , lance ainsi un appel à l’endroit du ministre de la femme Ndéye saly Diop Dieng pour soutenir les femmes de pout car elles font un travail remarquable et pourtant jusque là aucun financement ne leur a été alloué.

Elles se disent prêtes à accompagner Ndéye Saly Diop pour ensemble travailler aux côtés du président Macky Sall.