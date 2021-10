Pout Dangote offre une école de 6 classes, un bloc administratif et deux blocs sanitaires

Au terme de sa tournée lancée le 28 septembre courant dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de développement durable, consacrée aux communes de Pout, Keur Mousseu, Mont Rolland et Diass, apportant son soutien aux établissements scolaires pour la rentrée scolaire.Et la société Dangote, de lister ses réalisations, au cours de ces dernières années dans la zone, d’un coût global de 250 millions de Fcfa , réparti ainsi qu’il suit :

Le 27 août 2020, elle a procédé à l’inauguration de l’école Sant Yàllah avec 6 salles de salles de classes avec un bloc administratif et deux blocs sanitaires d’un montant de plus de 47 millions de nos francs. Dangote a également lancé au mois de juin dernier, des travaux d’extension à Diass, Toglou, d’un montant de plus de 34 millions de Fcfa et remis également ,4 bourses d’études aux meilleurs bacheliers de Pout, Diass, Keur Mousseu et Mont Rolland et distribué plus 20.000 cahiers aux municipalités…