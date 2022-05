Selon les informations de l’AFP, le latéral gauche de Manchester City Benjamin Mendy a nié les neuf accusations de violences sexuelles qui pèsent sur lui. Le Français de 27 ans qui était convoqué ce lundi devant la justice britannique a plaidé non coupable.Selon les informations de l’AFP, le latéral gauche de Manchester City Benjamin Mendy a nié les neuf accusations de violences sexuelles qui pèsent sur lui. Le Français de 27 ans qui était convoqué ce lundi devant la justice britannique a plaidé non coupable.

L’international tricolore, qui est poursuivi pour sept viols, une agression sexuelle et une tentative de viol, comparaitra devant un jury le 25 juillet prochain, lors d’un procès qui durera deux semaines.

Avec Footmercato