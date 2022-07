Ibrahima Macodou Fall appelle à mettre notre pays à l’abri de choix hasardeux…

Pour les élections législatives du 31 Juillet 2022, il nous revient de faire notre choix en pensant

surtout à l’avenir de notre pays. Notre choix sera décisif, et pour ma part, j’ai choisi de voter

BENNO BOKK YAKAAR. C’est avec responsabilité que j’appelle ainsi, à voter en faveur

de cette coalition pour un Sénégal de PAIX et de PROGRES SOCIAL

Je fonde ce choix sur 10 raisons majeures :

• C’est le choix de la sauvegarde de la stabilité et la paix dans notre pays.

• C’est le choix de la protection de nos institutions des divergences politiques

partisanes et des débats stériles, qui pourraient rendre le Sénégal ingouvernable.

• C’est le choix de la capacité de gouvernance et d’influence de dirigeants politiques,

requise pour faire face à la crise économique mondiale que nous traversons, et liée au

COVID et à la guerre Ukrainienne.

• C’est le choix du maintien du rayonnement de notre pays dans le monde, de son image,

et de la bonne qualité de sa signature auprès des institutions internationales.

• C’est le choix de la maitrise des enjeux liés au statut nouveau du Sénégal, de pays

pétrolier et gazier, et du respect de ses engagements internationaux.

• C’est le choix de l’expérience dans la conduite des affaires sous un leadership

expérimenté et respecté à travers le monde pour faire face aux évolutions géopolitiques,

• C’est le choix de l’adhésion aux orientations stratégiques inscrites dans le Plan

Sénégal Émergent (PSE).

• C’est le choix de la consolidation des progrès au plan économique et social

enregistrés depuis 2012, et du maintien de la dynamique enclenchée.

• C’est le choix de la volonté d’assurer au Président Macky Sall, une majorité

parlementaire forte pour la poursuite de son Programme économique et social.

• C’est le choix d’un engagement citoyen, socio politique, et patriotique, tout le temps

exprimé dans le respect des valeurs civiques et républicaines fondatrices de notre

Nation, et qui place l’intérêt général du Sénégal au-dessus de TOUT.

J’en appelle à une mobilisation pour faire face ; aux effets néfastes de la propagande, de la

manipulation, et de la désinformation trompeuse, et au risque de voir le débat politique dans

notre pays, se réduire à un affrontement destructeur de son image, de son environnement, de

son économie, et en conséquence de ses emplois, Pour toutes ces considérations, je lance un

appel à tous ceux qui veulent mettre notre pays à l’abri de choix hasardeux, à VOTER LA

LISTE BENNO BOKK YAKAAR. Notre choix va permettre au Président Macky Sall de

s’appuyer sur une majorité parlementaire forte et responsable, dans l’exécution de son

Programme pour le bien-être des populations sénégalaises, dans la PAIX et la STABILITE.



Ibrahima Macodou Fall

Industriel

Grand Officier dans l’Ordre du Mérite