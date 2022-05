Le maire de la commune de Thiès Est, Me Ousmane Diagne a procédé ce vendredi 13 mai 2022, au lancement des travaux du logement de l’ Infirmier Chef de Poste ( ICP ) et la réhabilitation du Poste de santé de cité Niakh.

Le coût de financement de ce projet est estimé à hauteur de 45 millions de CFA. Cette action s’inscrit dans le Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal ( Pacasen ). Selon l’ édile de la commune de Thiès Est, les partenaires nous accompagnent avec un projet initial qui tourne autour de 35 millions de CFA, et la municipalité va ajouter une enveloppe de 10 millions de CFA afin d’obtenir une structure sanitaire de dernière génération, dit – il.

En plus cet acte posé par Me Ousmane est un grand soulagement des populations de sa collectivité territoriale. Pour relever le plateau technique, améliorer l’offre de santé et faciliter l’accès aux soins de santé des populations de la zone Est, le maire a décliné une vision claire pour satisfaire les populations.

Par ailleurs, il faut noter qu’ en marge de la cérémonie de réfection des travaux et extension de cette structure de santé, le maire a annoncé une ambulance qui couvrira tous les postes de santé de sa commune et les équiper en matériels de dernière génération avec une dotation d’un appareil échographique.

Pour lui, cette ambulance permettra aux postes de santé de sa commune d’assurer le transport des malades vers le Centre hospitalier Ahmadou Sakhir Ndiéguène et les autres structures de santé de la ville.

Le personnel communautaire se dit très satisfait de cet acte symbolique du maire Me Ousmane Diagne pour mettre en œuvre ce poste de santé qui couvre presque 2000 habitants. Ainsi, selon l’entrepreneur, les travaux de réfection et d’extension vont durer 3 mois.