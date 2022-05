Devant la presse, Madame Salymata Ndiaye, présidente du mouvement national de soutien « And diappalé » le Président Macky Sall à l’action de Matar Ba a porté le combat des femmes et certains responsables oubliés qui soutiennent la coalition Benno Bokk Yakaar et mènent des actions avec leurs maigres moyens à Thiès.

En effet, avec le code électoral qui stipule que le non – respect de la parité alternée sur les listes de candidature est un motif de rejet ou d’irrecevabilité des listes aux élections législatives du 31 juillet 2022, la responsable dudit mouvement a fait le constat sur les listes . Fort de ce constat, la responsable de cette dite coalition a dénoncé la composition de la liste de la mouvance présidentielle et le choix des responsable au niveau local.

En outre, elle a jeté son dévolu sur la concertation avant de prendre cette décision qui, selon ne pas garantir une victoire éclatante au soir du 31 juillet. Parlant des parrainages aux législatives, Madame Salymata Ndiaye a fait savoir qu’elle a remis 1600 signatures au Directeur de cabinet du ministre Yankhoba Diattara alors qu’ au retour elle n’a pas reçu une réponse favorable ni des remerciements, dénonce – t -elle . Donc, elle réclame plus de considération au sein de la coalition.

Pour mettre le BBY dans des positions confortables dans l’arène politique à Thiès, elle a interpellé le Président Macky Sall, leader national de l’ Alliance pour la République ( Apr) de mener encore des dialogues de concertation avec tous les responsables pour faire taire non seulement les rancœurs et les frustrations , mais aussi apaiser le climat politique local et parvenir à ouvrir une nouvelle page de réconciliation, d’unification et de remobilisation.

D’ailleurs, lors des élections locales du 23 janvier dernier, elle a constaté beaucoup d’irrégularités avec les possibilités de recours pour violation de la loi sur la parité dans la mise en place des bureaux des conseils municipaux et départementaux dans la capitale du rail. Et pour parer à toute éventualité, elle a exigé les responsables qui représentent la coalition de voir leur position et de trouver une solution efficace sur les leaders négligés et frustrés.