POUR NON-REMUNERATION DE LEUR PRESTATION: les doctorants stop leurs activités

Le Collectif des médecins doctorants des CTE de Diamniadio et Dalal Diam ont décidé de cesser leurs activités dans ces Centres de traitement des épidémies (CTE). C’est à travers une note, rendue publique, que les doctorants l’ont annoncé, vendredi.

Cela, après avoir listé les motivations d’une telle décision pour le moins radicale dans un contexte où la maladie du coronavirus explose dans le pays avec près de 6500 cas et près de 100 morts. «Par la présente, nous médecins doctorants, souhaitons vous notifier la cessation de toutes les activités de prestation médicale dans les centres de traitement des épidémies (CTE) de Dalal Diam et Diamniadio, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 à compter du jeudi 25 juin 2020 à 19 heures», ont d’emblée annoncé les doctorants dans leur note circulaire.

D’après ces étudiants en médecine en fin de formation de 7e et 8e année, «par cette action, nous souhaitons attirer votre attention sur les faits suivants : sollicités et engagés par le Centre des opérations d’urgence sanitaire (COUS) sur la base d’un contrat moral depuis l’ouverture du centre de Diamniadio le 17 mars 2020 et celui de Dalal Diam le 25 mars 2020, nous sommes restés sans informations concrètes à propos de nos contrats pour les prestations de service qui au début étaient rémunérées à un montant revu à la baisse par rapport au montant de départ jusqu’à ne rien percevoir depuis la date du 3 mai 2020».