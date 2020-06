Pour faute d’eau au Lycée Seydou Nourou Tall: La Direction et les parents d’élèves sursoient les cours

Les élèves de l’un des plus grands lycées de la capitale ne regagneront pas jeudi, le chemin de l’école ce jeudi. Leurs parents et la direction ont pris la décision de surseoir à la réouverture de l’établissement pour faute d’eau.

Pour dire que les impairs continuent de remonter à la surface dans la préparation de la reprise des cours pour les élèves en classe d’examen prévue ce 25 juin 2020 sur toute l’étendue du territoire.

En effet, à cause du manque d’eau, le comité de veille et d’alerte du lycée refuse de faire reprendre les enseignements ce 25 juin. .

Une situation compliquée car, ce lycée, depuis des années, l’école a ce problème. Celle-ci , s’explique par la construction du pont qui a coincé les tuyaux qui alimentent le lycée en eau. «Chaque fois que de besoin, on a demandé aux sapeurs-pompiers de nous amener des citernes. Ce qu’ils ont toujours fait. Mais cette situation est plus grave. Parce que, même si les sapeurs-pompiers nous fournissaient de l’eau, elle ne monterait pas parce que le mécanisme ne fonctionne pas», souligne-le président du comité, en relevant que, dès lors, «ce serait un grand risque de faire venir les élèves et le personnel du lycée, avec ce manque d’eau». Par conséquent, les élèves des classes de troisième et de terminale de Seydou Nourou Tall ne retrouveront pas les salles de cours jeudi, comme leurs autres camarades.