Emmanuel Macron a prédit dans la soirée du mercredi 2 mars que les jours à venir seraient « de plus en plus durs » en Ukraine, soumise depuis sept jours à une offensive » indigne » de la Russie . Le président français a prévenu que la crise aurait un impact sur l’économie et la vie de la population en France.

S’exprimant dans une allocution télévisée à la nation, le dirigeant français a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’une guerre entre les Occidentaux et la Russie mais d’une agression de Moscou, décidée « seul » par le président russe Vladimir Poutine.

Reprochant à son homologue russe d’avoir choisi « de manière délibérée » la voie du conflit armé « en reniant un à un les engagements pris devant la communauté des nations », le président a toutefois dit avoir « choisi de rester en contact » autant que possible et autant que nécessaire avec Vladimir Poutine afin de convaincre celui-ci à « renoncer aux armes ».

Il ne s’agit « pas d’un conflit entre l’Otan et l’Occident d’une part, et la Russie d’autre part (…). Il n’y a pas de troupes ni de bases de l’Otan en Ukraine, ce sont des mensonges. La Russie n’est pas agressée, elle est l’agresseur », a dit Emmanuel Macron, évoquant une « épreuve sans précédent depuis nombre de décennies ».

« Ni la France, ni l’Europe, ni l’Ukraine, ni l’Alliance Atlantique n’ont voulu cette guerre. Nous avons au contraire tout fait pour l’éviter », a-t-il ajouté. « Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie (…). Nous sommes aujourd’hui aux côtés de tous les Russes qui, refusant qu’une guerre indigne soit menée en leur nom, ont l’esprit de responsabilité et le courage de défendre la paix. »