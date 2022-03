Pouponnière Sourire Bébé : Le MOSAF au chevet des enfants

Au Sénégal, à l’instar du monde entier, a célébré mardi dernier la Journée internationale de la femme axé sur la thématique « L’ égalité aujourd’hui pour un avenir durable ». Une belle opportunité pour le Mouvement de soutien aux actions d’Antoine Félix Diome, d’apporter une modeste assistance pour partager avec les enfants de la Pouponnière Sourire Bébé de Thiés cette commémoration dédiée aux femmes.

Ce don est composé de produits alimentaires, des couches, des produits d’entretien, entre autres. Le but étant à la fois d’assister les enfants démunis, mais aussi de les mettre dans des conditions propices. Cette belle initiative a été très appréciée par le gestionnaire du centre.

Après avoir passé en revue sur les missions de la Pouponnière, Prosper Mendy s’est réjouie du geste du MOSAF et de la politique sociale du partenaire de ce mouvement citoyen, le ministre de l’intérieur. Poursuivant ses propos,M. Mendy a lancé un appel aux bonnes volontés et aux autorités de venir en aide les enfants pourqu’ils puissent bénéficier de meilleur épanouissement.

A l’en croire, Fatou Sané, sympathisante d’Antoine Félix Diome, a fustigé l’abandon des enfants dans les rues, la phénomène récurrent de la tuerie et le comportement de certaines femmes qui jettent leurs enfants dans les fosses septiques… Profitant de l’occasion, la responsable du MOSAF a remercié vivement le geste du ministre de l’Intérieur qui ne cesse d’accompagner les enfants vulnérables dans sa politique sociale et humanitaire. La Pouponnière Sourire Bébé accueille des enfants de malades mentaux, orphelins et enfants abandonnés venus à l’intérieur du pays et parfois dans la sous région.