Poste de responsabilité : la population de la zone Nord interpelle le président Macky Sall.

Le mouvement de l’émergence avec à la tête le grand Serigne de Thiès se mobilise dans un point de presse pour apporter son soutien à la population de la zone Nord. Ces derniers interpellent directement le chef de l’Etat et réclame des postes de responsabilités pour certains fils de la zone nord qui ne ménagent aucun effort pour appuyer la politique du président de la république surtout ici à Thiès particulièrement dans la zone nord qui recouvre un très grand électorat. Par ailleurs Serigne Modou Lo habitant du quartier Médina Fall et militant de l’APR n’a pas manquer de citer quelques noms tel que Malèye Seck, Pape Malick Sow entre autres reconnu par leurs engagements auprès du Chef de l’Etat et par l’aide qu’ils ne cessent d’apporter aux populations de la zone nord. Ainsi ils n’ont pas terminé leurs discours sans remercier le président de la république pour la nomination récente de certains fils de Thiès.