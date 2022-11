Pose de première pierre : Ousseynou Diouf se prononce sur l’accueil chaleureux réservé au président Macky Sall.

A l’occasion de la pose de la première pierre du complexe des classes préparatoires aux grandes écoles, un accueil chaleureux a été réservé au président Macy Sall à l’école polytechnique de Thiès. Le président de l’alliance pour la république Mr Ousseynou Diouf a mobilisé une forte délégation pour accueillir le chef de l’Etat. Ce dernier se dit très satisfait de l’intérêt que porte la population Thièssois au président Macky Sall à qui il n’a pas manquer de renouveler son engagement auprès de lui ainsi il a invité aux autres responsables politique Thièssois d’en faire de même pour l’intérêt du pays car pour lui le Chef de l’Etat est un porteur de grands projets qu’il faut accompagner. En outre il est revenu sur les rumeurs qui parlent de frustration des Thièssois qui il a justifié par un manque de moyen et de temps pour plus de mobilisation. Par ailleurs Ousseynou Diouf à féliciter le président de l’UNR Mouhamadou Massaly pour sa forte mobilisation ainsi que les Maires de Thiès particulièrement le docteur Babacar Diop d’avoir fait preuve de grandeur lors de cette cérémonie et d’avoir porté le projet pour la relance du chemin de fer, un projet qui était presque ranger dans les tiroirs de l’oubliette.