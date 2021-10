Portugal : Cristiano Ronaldo accroît son record de buts

Cristiano Ronaldo est sur une autre planète. Le joueur de Manchester United a encore élevé la barre sur la scène internationale après avoir marqué lors du triomphe 3-0 du Portugal. Il a marqué son 112ème but à la 37ème minute de la rencontre amicale face au Qatar (3-0), samedi soir.

L’attaquant Cristiano Ronaldo a augmenté son total de buts internationaux pour le Portugal après sa victoire 3-0 sur le Qatar, hôte de la Coupe du monde 2022. Sa frappe du pied gauche à bout portant a vu son équipe sortir de l’impasse, à la 37ème minute après avoir reçu une passe de son coéquipier des Red Devils Diogo Dalot. Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a battu le record de 109 buts du légendaire Ali Daei, après avoir marqué deux buts face à l’Irlande, lors de leur qualification pour la Coupe du monde le mois dernier.

Le joueur de 36 ans a désormais dépassé l’icône iranienne avec 3 buts, tandis que Mokhtar Dahari (Malaisie) et Ferenc Puskas (Hongrie) et Godfrey Chitalu complètent les 5 meilleurs buteurs. L’attaquant de Manchester United qui fêtait pour l’occasion sa 181ème cap avec son pays, est désormais le joueur avec le plus de sélections en Europe, devant son ancien coéquipier au Real Madrid, l’Espagnol Sergio Ramos.

Sur son compte Instagram, Cristiano Ronaldo a en tout cas déjà évoqué la suite, avec le Mondial 2022 dans le viseur. « La même fierté que d’habitude quand il s’agit de représenter mon pays et de montrer nos couleurs. Un test de plus, une épreuve de plus, nous continuons ensemble avec notre ambition, notre rêve et l’objectif immuable que nous nous sommes fixés : être présents lors de la Coupe du Monde historique au Qatar en 2022 ! », a écrit le joueur.