Portrait: À la découverte de Khaby Lame, la nouvelle star de TikTok avec plus de 77 millions d’abonnés

Khaby Lame, (Khabane LAME de son vrai nom), jeune Sénégalais habitant en Italie depuis ses 1 an a explosé en quelques mois sur le réseau social TikTok. Suivi dans le monde entier, il s’est imposé grâce à de courtes parodies muettes de tutos.

En quelques mois et sans prononcer le moindre mot, il est devenu l’un des rois incontestables de TikTok.

Âgé seulement de 21 ans , il cumule près de 77 millions de followers sur le réseau social et doit son succès à de courtes vidéos dans lesquelles il se moque gentiment de tutoriels farfelus, à grand renfort de mimiques. Il a une expression de visage que tout le monde reconnaît.

Mais comment donc khaby a commencé ses vidéos qui ont fait de lui une star de TikTok aujourd’hui ?

-En mars 2020, le jeune homme, qui réside dans la banlieue de Turin, perd son travail à cause de la pandémie de Covid-19.

Désœuvré, avec le confinement il décide de se mettre à la vidéo sur TikTok pour tourner en ridicule certaines astuces partagées par les utilisateurs de la plateforme. L’une de ses vidéos les plus populaires, avec plus de 258 millions de vues, parodie un tutoriel d’épluchage de banane à l’aide d’un couteau. Khaby Lame, lui, répond en l’épluchant à la main avec une expression blasée.

Autre exemple : à un utilisateur qui coince son t-shirt dans sa portière de voiture et n’a trouvé d’autres solutions que de le découper Khaby Lame ouvre tout simplement la porte sort sont T-shirt toujours avec son expression comique (plus de 235 millions de vues).

Mais pourquoi Khaby ne parle t-il pas dans ses vidéos ?

C’est une question que beaucoup se posent , certains mêmes pensent qu’il est muet ; ce n’est pas le cas.

“Le mutisme, c’est la langue mondiale. Tout le monde me comprend car je ne parle pas. Je transmets, grâce à mes expressions, ce que je veux faire comprendre”, explique le jeune homme à TF1. Véritable phénomène en Italie et partout dans le monde, le jeune homme gagne chaque jour de nouveaux abonnés et commence à se rapprocher de la reine de la plateforme, l’influenceuse américaine Charlie d’Amelio, qui cumule plus de 118 millions d’abonnés.

Qui dit succès, dit argent!

Un succès fulgurant qui l’a poussé à prendre un agent, qui s’occupe de sa carrière et des nombreuses demandes de partenariat de marques qu’il reçoit. “Des demandes de collaboration, il y en a tellement. 500 mails par jours”, souligne-t-il toujours dans son interview avec TF1.

Jusqu’à 180.000 euros pour un partenariat

“Pour un post de sa part, qui peut atteindre les 3 millions d’interactions en une semaine, avec le nombre de personnes qui le suivent, ça va de 70.000 à 180.000 euros (117 millions de FCFA environ) “, résume son agent.

À terme, la jeune star des réseaux sociaux se rêve une autre carrière, du côté du septième art. “J’aimerais bien intégrer le monde du cinéma, j’en rêve depuis que je suis petit. D’ailleurs, parmi les acteurs français, je suis beaucoup Omar Sy, parce que c’est un super acteur”, confie-t-il.