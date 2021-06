Portée disparue depuis 2 jours : Dieynaba Traoré retrouvée morte à Tivaouane-Peulh

On en sait un peu plus sur la femme retrouvée morte dans les filaos à Tivaouane-peulh et dont la presse parle depuis hier.

Il s’agirait de Dieynaba Traoré, une jeune femme âgée de 25 ans et de teint clair.

C’est la raison pour laquelle, le journal l’Obs dans sa livraison de ce mercredi l’a décrite comme une “Toubab”, une personne de race blanche. La défunte qui habite aux Parcelles assainies était portée disparue depuis deux jours. Elle avait été signalée dans plusieurs pages sur Facebook, lit-on sur le réseau social.

Sa photo est devenue virale sur ce réseau ainsi que sur Instagram tous témoignant leur tristesse et désolation face à sa mort soudaine.

Quid de ce qui a réellement causé sa mort on ne le sait pas encore mais la théorie de l’homicide est fortement agitée.

La défunte habitait aux Parcelles assainies (Unité 11). Selon les premiers éléments de l’enquête, elle a été tuée avec un objet tranchant. Plusieurs coups ont été administrés à la victime au niveau de la nuque, de la gorge et vers l’oreille gauche. Même si la zone où le corps sans vie a été retrouvé est réputé dangereux à cause des multiples agressions, un détail a néanmoins attiré l’attention des enquêteurs : Dieynaba Traoré portait encore un collier en or. Une affaire à suivre.