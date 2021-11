Port de tenue et utilisation de matériels réservés aux forces spéciales : La Police nationale avertit les contrevenants

Les gardes rapprochés qui assurent la protection politique et religieuse deviennent de plus en plus « sophistiqués » dans leur accoutrement et souvent difficiles à distinguer des forces spéciales. Que ce soit dans le port ou dans les matériaux utilisés, ils leur ressemblent. Face à « ce genre de comportement qui crée le chaos et sème la méfiance aux yeux de la population », la police nationale a sorti le bâton.

Dans un communiqué, la police nationale a prévenue et rappelé que “le port de vêtements et l’utilisation d’équipements de protection individuelle pour les forces de défense et de sécurité nationales sont soumis à la loi”. Par conséquent, la police nationale a déclaré que “le non-respect de ces réglementations exposerait leurs auteurs à des sanctions imposées par les lois et règlements”.