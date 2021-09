Politique : YEEWI ASKAAN WI , LA GRANDE COALITION DE L’OPPOSITION EN MARCHE

Yeewi askan wi c’est de le nom de la grande coalition de l’opposition composée de plusieurs partis politiques, une vingtaine de leaders ont signé ce jeudi la charte de la coalition.

Une union qui va durer au moins trois ans à savoir : les élections locales de Janvier 2022, les Législatives prévues la même année et l’élection présidentielle, fixée en 2024.

Pour y arriver, les leaders de cette nouvelle coalition ont fixé la charte de bonne conduite de leur alliance. Entre autres règles consignées sur la charte, ne jamais faire de compromis ou de compromission avec le régime de Macky Sall. Mais également, que les membres de la coalition s’abstiennent de jeter le discrédit à la coalition ou à ses membres.

On peut citer parmi les membres de la coalition, Khalifa Ababacar Sall, leader de Taxawu Sénégal, Malick Gakou du Grand parti (Gp), Ousmane Sonko, Pastef – Les Patriotes, le Parti l’unité et du rassemblement (Pur) de Serigne Moustapha Sy, représenté à la cérémonie par Me Cheikh Tidiane Youm, Déthié Fall avec sa nouvelle formation, le Parti républicain pour le progrès Disso ak Askanwi. On note également dans cette coalition, d’anciens ministres de Me Wade à savoir Aïda Mbodj, Moustapha Guirassy et Habib Sy.

Les nouveaux membres de la coalition ont promis de tout mettre en œuvre pour remporter les Locales de 2022. Ensuite, ils ont en ligne de mire les élections législatives prévues mi 2022. « Notre premier combat reste les Législatives. Il nous faut peser de toutes nos forces pour que cette échéance ne soit pas reportée par le pouvoir » a déclaré, Moussa Tine, membre de Taxawu Senegal.

Par ailleurs, qune minute de silence, à la mémoire du défunt médiateur de la République, Me Alioune Badara Cissé, a été observée lors de la cérémonie de lancement de la coalition.