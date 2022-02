Après les élections locales du 23 janvier au cours d’une réunion d’évaluation du parti Rewmi, Saer MANGANE, rewmiste investi par BBY a donné des explications sur les perspectives d’une feuille de route et d’orientations pertinentes pour les élections législatives à venir. Au cours de cette rencontre de la famille libérale, responsables et militants se sont exprimés librement sur les difficultés de leur défaite.

En tout état de cause, Mr MANGANE a pointé du doigt entre autres facteurs, « le travail à la base qui n’était pas toujours bien mené. Il s’y ajoute, le manque de concertation, car « les gens ne rencontraient pas ». Désormais, des réunions seront tenues fréquemment et les femmes et les jeunes continueront à faire la massification du parti à Thiès.

S’agissant de l’insuccès du scrutin des locales, il a été clairement identifié à l’unanimité que « les thiessois n’avaient pas voté, pour sanctionner le président Idrissa SECK mais, contre une liste qui s’opposait à d’autres listes. ». Toutefois, responsables et militants lui ont renouvelé leur confiance et du soutien d’éminentes personnalités thiessoises, pour ne citer que le Pr Louis MANGO de la coalition Avec …