Un coup de fil amical c’est ce que le Président Abdou Diouf et le Président Abdoulaye Wade ont fait Mardi dernier. En effet, depuis Paris et Dakar, les deux anciens présidents de la république Sénégalaise se sont parlés en rendez-vous téléphone.

Dans leurs discussions, les deux hommes d’Etat ont évoqué de vieux souvenirs. Puis, ils ont formulé des prières pour eux et leurs familles, pour la paix au Sénégal, en Afrique, en France et dans le monde, informe Mamadou Ndiaye, Secrétariat Privé du Président Abdoulaye Wade qui informe que «les deux vieux amis se sont séparés, se promettant, à l’avenir, de se rappeler plus souvent.»