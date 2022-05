« Dr Babacar Diop a démissionné de yeewi askan wi » l’information pour certains ou la « rumeur » pour d’autres a été largement relayée sur les réseaux sociaux ces dernières 24heures. Avérée ou pas, l’intéréssé lui même semble laisser le doute persister sur les esprits, en tout état de cause, elle a été démentie par bon nombre des proches du maire de Thiès. Cependant,force est de constater que le maire de Thiès n’a pas du reste digéré, le fait qu’il ne soit pas investi par yeewi askaane wi pour les législatives. Ce qui aurait poussé certains à en déduire qu’il a claqué la porte en tout cas tout porte à croire que entre le leader de Fds/Les Guelwaars et ceux de Yeewi Askan Wi en l’occurrence ousmane Sonko et Khalifa Sall, « le froid est réel ».

Rappelons que il y’a quelques jours de celà, ce fut le même cas de figure pour Me Ousmane Diagne maire de la commune de Thiès Est, élu sous la bannière de Yeewi askan wi à qui on accusait d’avoir rallié le camp présidentiel suite à une audience au palais, ce dernier était monté au créneau pour démentir une telle information ce qui n’est pas encore le cas de Dr Babacar Diop.