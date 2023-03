Politique à Thiès : Armand Diouf rejoint Abdoulaye Dièye, « le champion des œuvres sociales »

Armand Diouf rejoint Abdoulaye Dièye et évoque les raisons de son choix politique lors d’une déclaration publique. Dans son discours, il a expliqué pourquoi il a porté son choix sur le Président Abdoulaye, en tant qu’acteur politique qui capitalise un vécu dans la coalition.

Selon Armand Diouf, le Président Abdoulaye est un homme qui aspire au bien-être de la population, un champion des œuvres sociales et nourrit une grande ambition pour le Sénégal et sa jeunesse. Il a également souligné que le Président Abdoulaye est un homme courageux et engagé auprès de la population.

Armand Diouf s’est dit parfaitement en phase avec la politique menée par Abdoulaye et a décidé de l’accompagner dans ses projets pour améliorer les conditions de vie de la population. Il a également salué la présence de camarades avec qui il a partagé le Parti social et le plan syndical.

