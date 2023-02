Polémiques sur le TER: Macky Sall tape du poing sur la table” des polémiques sans lendemain qui freinent l’Afrique”

Le président Macky sall s’est lui aussi invité au débat sur la propriété du Ter, le chef de l’etat à d’abord exprimé son incompréhension et se dit surpris par une telle polémique “des polémiques sans lendemain qui freinent l’Afrique” dira t-il avant d’ajouter “ vous trouverez toujours des gens qui n’ont rien à faire que de peindre en noir les efforts” ce qui est déplorable pour lui, on doit mutualiser nos forces pour mettre en place des infrastructures de haut niveau en Afrique avant de préciser que le projet du Ter a été entièrement financé par l’Etat du Sénégal qui a ensuite confié la gestion à la Seter qui est une filiale de la SNCF( société nationale des chemins de Fer en France).

Le président en exercice de l’union Africaine s’exprimait en marge du deuxième Sommet sur le financement des infrastructures en Afrique et justement il est d’avis que le financement est problématique « La problématique du financement restera entière tant que perdurent les règles de la gouvernance économique et financière mondiale actuelle qui entravent l’accès des pays africains à des ressources conséquentes et à des conditions soutenables », a déploré le Président Sall.

Il ajoute que dans les financements à l’export, si les taux apparaissent faibles autour de 2,5 % parfois 3, il faudra rajouter les 10, voire 12 % de taux d’assurance.

« 61 % des 69 projets du 2ème Plan d’actions prioritaires du Programme pour le développement des infrastructures en Afrique (Pida-Pap2) n’ont pas encore fait l’objet d’études de faisabilité pour être susceptibles d’attirer des investisseurs privés », a soutenu le président de l’Union africaine. Il a ainsi appelé à une synergie entre les banques multilatérales de développement, les partenaires financiers et tech- niques et le fonds de préparation des projets du Nepad pour améliorer les études de faisabilité des projets prioritaires.

