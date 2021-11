Point de presse: Les BOULANGERS de Thiès exposent leurs maux

Suite à ce qu’il était convenu la « grève » de 72 heures décrétée par les boulanger de la région de Thiès, ces derniers, n’ont pas encore levé la mesure et autorisé la reprise du travail.

A en croire Pascal MBAYE secrétaire administratif de la fédération nationale de la section de Thiès des boulangers, et le président DIOP, concernant la situation, ont tous présenté leurs excuses au sénégalais, pour les désagréments causés par l’arrêt de la production et de la distribution du pain et que ce n’est pas de gaieté de cœur, de priver de pain, le consommateur.

Pour Mr MBAYE, il ne s’agissait pas de grève, mais à proprement parler, « d’arrêt de la production » et liste leurs contraintes des boulangers qui ont beaucoup investi dans la filière, par la mise en place d’entreprises commerciales. Selon lui, « les boulangers sont fatigués, souvent traînes à la barre du tribunal soit par le meunier ou la banque, par défaut de paiement ou de non respect de son engagement. » Pour le secrétaire administratif, la plupart d’entre eux, sont déficitaires, voire travailler à perte et sont dans un cercle vicieux, obligés de s’arrêter. Il y ’a « un problème de viabilité à cause du dérèglement du système.»Pour les acteurs, c’est à l’Etat de travailler à la réglementation et veiller à son application de manière intelligente et efficace. En un mot, les boulangers sont essoufflés et exige le gouvernement, « à appliquer la vérité des prix. »

Pour rappel, la région de Thiès compte 340 boulangeries, réparties comme suit : 160 dans le département de Thiès, 65 dans celui de Tivaouane et 110 dans le département de Mbour. Les boulangers emploient plus de 20.000 personnes et apportent annuellement, plus de 500 milliards à l’économie nationale. Les acteurs de la filière ne comprennent toujours spas l’attitude du gouvernement qui tarde à réagir au troisième et dernier jour de leur mouvement d’humeur…