Plus de 660 couples se sont mariés, pour le meilleur et pour le pire mais dans la joie et l’émotion, au cours d’une grande cérémonie collective lundi, jour de Saint-Valentin, dans un quartier populaire de Mexico.

La cérémonie est organisée chaque année depuis 2013 par le quartier de Ciudad Nezahualcoyotl, dans l’est de la capitale mexicaine, pour les couples qui souhaitent régulariser leur mariage et bénéficier de certains avantages, comme l’obtention gratuite d’un certificat de mariage, explique María Darinka Rendón, secrétaire de la mairie de ce quartier. Selon Mme Rendón, ce genre de mariage collectif est un « événement émouvant pour les participants, la famille et nous qui sommes la pour témoigner ». Le couple le plus âgé est composé de Francisco Calvo, un commerçant de 74 ans, et Rosalba Silva, 67 ans, deux veufs qui se sont rencontrés il y a cinq ans et ont décidé de se marier l’année dernière. « Je pensais que je n’aurais plus d’opportunité, mais l’amour est arrivé parce que l’amour arrive toujours », a déclaré Rosalba toute souriante à côté de son mari.