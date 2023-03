Plante miracle «moringa Xd» : Des membres de la bande d’escrocs arrêtés !

La Division spéciale de cybersécurité (Dsc) a démantelé la bande de présumés escrocs à la plante miracle appelée «Moringa Xd Hb 12».

Ils avaient escroqué Mamadou Moctar Niagane, un inspecteur des impôts, à qui ils avaient soutiré 34 millions de francs Cfa. L’ex ministre de la Pêche, Papa Diouf aussi, a été victime de la même bande de cybercriminels qui lui a soutiré la somme de 3.670.000 de francs Cfa. La Division spéciale en charge de la lutte contre la cybercriminalité a arrêté la bande d’escrocs à la plante miracle appelée «Moringa Xd Hb 12».



C’est une certaine Gnagna qui a été arrêtée en premier, à liberté 6 extension. Selon « Les Echos », une perquisition chez elle a permis de découvrir qu’elle fut l’utilisatrice du numéro de téléphone avec lequel elle se faisait passer pour la nommée Fatou Guèye lorsqu’elle discutait avec le contrôleur des Impôts et Domaines.



Les policiers mettront aussi la main sur la demi-sœur de Gagna du nom de Khadidiatou T. Qui aurait assisté sa frangine dans ses agissements délictuels. Au cours d’une perquisition, les flics découvrent une somme de 2,6 millions francs Cfa; sept (7) cartes Sim Orange et Kirène; onze (11) téléphones portables et divers reçus de transaction, via Western Union et Ria.



Les mis en cause, dont un certain I. Wilane, ont tous été présentés devant le procureur du parquet du palais de justice de Dakar. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie en bande organisée, blanchiment de capitaux et/ou complicité. Les autres éléments de la bande sont activement recherchés.

Igfm

Partager : Tweet



WhatsApp