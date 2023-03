Plan International Sénégal lance un nouveau projet pour lutter contre les violences sexuelles. Intitulé « Engagement des jeunes gage pour une société sans violence sexuelle », le projet a pour objectif de former et de préparer les jeunes des collectivités de Ngoudiane, Tassette, Nioro .. à devenir des vecteurs d’opinion pour conscientiser les populations à la nécessité de freiner la violence sexuelle.

Le lancement du projet a été marqué par la présence de nombreuses personnalités, dont le préfet du département de Thiès, qui a chargé L’IEF de Thiès Département Monsieur Diallo de le représenter à cette importante activité. Les autorités académiques ont également manifesté leur soutien au projet en engageant l’ensemble des structures scolaires à lutter contre les violences sexuelles.

Les violences sexuelles touchent une femme sur trois dans le monde et constituent une pandémie dévastatrice. Au Sénégal, une adolescente sur seize et une jeune femme sur onze ont subi des violences sexuelles, et 15% des jeunes femmes de 15 à 24 ans déclarent ne pas avoir le pouvoir de refuser un rapport sexuel.

Le projet « Engagement des jeunes gage pour une société sans violence sexuelle » vise à promouvoir une approche de promotion collective et inclusive de la lutte contre les violences sexuelles en particulier la défiance de la culture d’impunité des agresseurs et de blanc de survivants de violences sexuelles à travers une approche transformatrice des rapports de genre et l’engagement des jeunes en tant qu’acteur et actrice du changement.

Plan International Sénégal compte sur une approche collaborative avec les leaders religieux, les médias, le gouvernement, les éducateurs, les juristes, les parents et les jeunes pour lutter contre les violences sexuelles et changer les normes, attitudes et croyances néfastes au niveau des communautés. Les jeunes du projet seront regroupés au sein d’un comité consultatif pour accompagner le projet durant ces trois ans de mise en œuvre.

Plan International Sénégal remercie ses partenaires de longue date, Plan Belgique et Yuka, qui ont accompagné le projet dans la mise en œuvre des progrès pour l’accompagnement des jeunes et patrimoines des filles dans la région de Thiès au Sénégal. Le projet « Engagement des jeunes gage pour une société sans violence sexuelle » a une durée de trois ans, avec pour objectif de sensibiliser et de former les jeunes pour lutter contre les violences sexuelles et aider à éradiquer ce fléau au Sénégal.

Partager : Tweet



WhatsApp