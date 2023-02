Pire : le maire Ndoye Bane célèbre les réalisations de la commune lors du vote du budget

Aujourd’hui, le 21 février 2023, le budget de la mairie de Pire a été voté, marquant un moment important pour la commune. Le maire, Ndoye Bane, a dressé un bilan positif de ses actions, en soulignant les différentes réalisations et projets prévus pour la commune.

Parmi les points abordés lors du vote du budget, il y avait la réforme des taxes, les délibérations au plan foncier, et la remise de matériel aux populations, en particulier aux femmes et aux jeunes. Le budget total de la commune est estimé à 797 millions 183000 francs.

Le maire a également souligné les différents secteurs sur lesquels la municipalité prévoit de travailler. En matière de santé, le budget a été augmenté de 2 millions, passant de 6 à 8 millions. En matière d’éducation, le budget a augmenté de 3 millions, passant de 7 à 10 millions. La mairie prévoit également de travailler sur l’environnement, le marché de Pire, le plan routier, l’électricité, et la sécurité.

En ce qui concerne la sécurité, la commune a reçu 250 lampadaires de la part du gouvernement sénégalais, qui a également contribué à la construction d’un poste de gendarmerie et à la création d’un escadron de gendarmerie. La commune prévoit également de construire une carte de santé et une case de santé, ainsi qu’une école 5 et un nouveau collège.

Le maire a également annoncé la remise de matériel aux populations, en particulier aux femmes et aux jeunes. Ce matériel a été obtenu grâce à Promise. Il est composé de réfrigérateurs et de moulin, qui ont été distribués gratuitement aux populations. Le maire a pris l’engagement de signer une convention directement entre la mairie et Promise, de sorte que les populations ne paient rien pour ce matériel.

Au total, le maire a dressé un bilan positif de ses actions et de ses projets pour la commune de Pire. Le vote du budget marque un moment important pour la commune, qui prévoit de continuer à travailler pour le bien-être de ses habitants.

