PHASES NATIONALES THIÈS 2021: Le 1er Vice-président du conseil départemental de Thiès Yankhoba Diatara appuie fortement ses Asc…

Le ministre et 1er Vice-président du conseil départemental de Thiès Monsieur Yankhoba Diatara était ce dimanche 5 septembre 2021 au chevet des Asc qui représentent la ville de Thiès aux Phases Nationales qui se déroulent actuellement dans la ville aux deux gares ferroviaires.

Le Président Yankhoba Diatara à secoué sa trésorerie en remettant à chacune des trois (3) Asc seniors( Asc Hersent, Asc Cite WA Cité Lamy Juboo et Asc Ngalam Jaxao-Caali Thiès la somme de 5OO.000F, 250.000F à chacune des 2 équipes cadettes ( Asc Mbour et Asc Mbakhane). Il a aussi remis pour les structures faîtières 500.000F à l’Orcav de Thiès et 3.500.000F à l’Odcav de Thiès en sus de la somme de 1.500.000F qu’il avait contribué pour la réfection de l’éclairage du stade 🏟municipal Maniang Soumaré.

Le ministre et 1er Vice-président du conseil départemental de Thiès a aussi prié pour une victoire finale.